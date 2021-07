Italiani nel mondo, Menia: attacco a Colombo a Barranquilla, la condanna del Ctim. Si metta fine ad un insulto costante

Ferma condanna degli attacchi iconoclasti contro la statua di Colombo oggi a Barranquilla è stata espressa dal Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo.

“E’giunto il momento di mettere fine a questo insulto costante – osserva il Segretario Generale del CTIM, on. Roberto Menia – si è superato davvero ogni limite a causa di un fenomeno ingiustificabile. La demolizione del passato non può in alcun modo essere propellente per rivendicazioni del presente, che invece trarrebbero beneficio dal rispetto per storia e simboli”.

Secondo Giorgio Trettenero, delegato del Ctim Colombia, le persone che non conoscono la loro storia sono condannate a ripeterla.

“Condanniamo gli atti vandalici contro i monumenti che rappresentano i diversi conquistatori stranieri, come quelli di Cristoforo Colombo. Sono lì per ricordarci che dobbiamo prepararci a sviluppare un meraviglioso futuro politico e sociale per questo paese, la Colombia. Concordo con il Presidente del Ctim Arcobelli nel condannare questa azione criminale e violenta di distruzione di un simbolo dell’italianità nel mondo, che è stato barbaramente perpetrato a Barranquilla”.