Ue, Fitto-Fidanza: bene Appello per l’Europa, FdI lavora per accrescere centralità ECR

“La firma dell’Appello per il futuro dell’Europa da parte di Giorgia Meloni e di altri leader è un importante contributo ad un dibattito che deve prevedere una pluralità di voci e non un monologo delle forze federaliste che vogliono una sempre maggiore cessione di sovranità dagli Stati nazionali a Bruxelles. Come da tempo va ripetendo la nostra leader, non esiste un solo modo di essere europeisti, perché l’idea di Europa confederale, di Europa delle Patrie, ha avuto, ha e dovrà avere piena cittadinanza nel dibattito sul futuro dell’Ue. In questi mesi il gruppo ECR (Conservatori e riformisti europei) ha svolto un ciclo di conferenze in tutte le capitali europee per riaffermare questa visione e dopo la pausa estiva si svolgerà anche la tappa italiana di questo tour. Il gruppo ECR rimane infatti il fulcro di questa idea alternativa di Europa e Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per accrescerne la centralità politica. Lo potrà fare anche trovando terreni di incontro e collaborazione con forze politiche appartenenti ad altri gruppi ma mantenendo ben salde la propria identità e la propria collocazione”.

È quanto dichiarano in una nota il Co-Presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, Raffaele Fitto, e il Capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR, Carlo Fidanza.