Zes Marche, Albano: approvato Odg per Zes Marche

“Approvato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, a mia firma, che impegna il governo a valutare l’opportunità di permettere l’istituzione di ZES (Zone Economiche Speciali) anche nella regione Marche. Continua il costante e proficuo impegno del partito di Giorgia Meloni per la tutela ed il rilancio del territorio. La Commissione Europea, infatti, nello stabilire i criteri per la programmazione del nuovo settennio dei fondi europei, ha inserito le Marche tra le regioni “in transizione”. Come noto, il tessuto socio-economico marchigiano, già indebolito da un antico ritardo infrastrutturale, ha subìto, oltre alla crisi pandemica, gli effetti devastanti del sisma 2016 e della crisi economica globale. Sulle spalle dei marchigiani però pesa soprattutto l’inerzia di una politica di centrosinistra assente e distante che non ha messo in campo politiche attive ed efficaci di sostegno alle imprese. Oggi più che mai servono strumenti di politica economica straordinari, efficaci e determinanti per il rilancio del territorio marchigiano. Sono soddisfatta dell’approvazione dell’ordine del giorno, cui ora auspico seguano azioni concrete da parte del Governo, che già si è espresso almeno a parole a favore dell’istituzione di una Zes nelle Marche.

Così in una nota l’On. Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Finanze della Camera e responsabile del Dipartimento Economia e Finanza FDI Regione Marche.