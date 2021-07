Carceri, Deidda: polizia penitenziaria inascoltata. Chi sbaglia deve pagare, ma inaccettabile campagna contro di loro

“Penso che nessuno possa rimanere insensibile davanti alle immagini diffuse dal carcere in Campania e penso non ci siano dubbi che chi ha commesso delle violenze e dei reati debba scontare una pena doppia, anche per aver macchiato la divisa e gettato ombre su tutti i colleghi. È altrettanto sbagliato e riprovevole, però, colpevolizzare l’intero corpo della Polizia penitenziaria, aizzare vere e proprie campagne d’odio verso chi lavora per la nostra sicurezza e questo non lo possiamo accettare”, dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa;

“Perché piuttosto non si parla di chi era Ministro della Giustizia per ben 2 Governi ed è rimasto inerme davanti al periodo delle rivolte? Da inizio legislatura, sto denunciando la situazione delle carceri sarde, ma nulla è stato fatto. Organici insufficienti, personale sempre più vecchio, assenza della stragrande maggioranza dei direttori dei quali, i soli 4 presenti, devono moltiplicare le forze per ricoprire i posti vacanti – continua l’esponente di FdI – carenza del personale amministrativo e non sono stati ancora assegnati i reparti detentivi ospedalieri per il ricovero dei detenuti negli ospedali di Cagliari, Sassari, Oristano, mentre, a Tempio, nonostante sia tutto pronto, non viene incredibilmente consegnato all’Amministrazione”, conclude Deidda