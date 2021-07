Covid, Rotelli: senza senso feste in piazza per Nazionale ma discoteche chiuse

“Qualche istante dopo il fischio finale di Italia-Belgio caroselli, cori e una bellissima festa documentata da foto e video, a piazza del Popolo a Roma. Altre immagini ieri, quelle del Pride a Napoli, con musica, esibizioni sul palco e migliaia di persone che ballano, in piazza. Sono immagini simbolo di un’Italia che ha voglia di vita e di riscatto ma che stridono con la perdurante chiusura delle discoteche. Qualcuno può spiegare il senso di tutto questo? Ho contattato Luca Talucci, dirigente nazionale e presidente provinciale del SILB Fipe (Sindacato, Locali da Ballo), per avere un quadro puntuale della situazione. In provincia di Viterbo sono una decina le attività con licenza di locale da ballo chiuse da ormai 15 mesi, circa 400 le persone coinvolte tra lavoro diretto ed indotto. Mi chiedo che senso abbia non permettere la riapertura delle discoteche: un intero settore produttivo letteralmente messo in ginocchio, in attesa di risposte. Lo stesso trattamento deve valere anche per loro che hanno diritto di lavorare”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.