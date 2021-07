Trasporti, Lollobrigida: autorità portuale Ancona nel caos per responsabilità Ministro Giovannini

“L’Autorità portuale di Ancona è nel caos per responsabilità del Ministro Giovannini”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’ItaIia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Ancora oggi infatti – prosegue – non si è dato corso alla nomina del presidente dell’autorità portuale di Ancona, per la quale il ministero aveva trasmesso alle Camere tre curricula selezionati dallo stesso ministero tra decine di autorevoli partecipanti, e proposti alle Regioni Marche e Abruzzo, orientandosi poi in accordo con le stesse su quello dell’Ing. Africano. Al Senato – sottolinea Lollobrigida – il Partito democratico aveva contestato la legittimità del curriculum dell’Ing. Africano con gravi accuse, e quindi contestando lo stesso ministro che, scegliendolo, se ne era fatto garante. La commissione Trasporti al Senato aveva dato parere negativo, mentre quella alla Camera, con votazione avvenuta successivamente, aveva confermato la scelta fidandosi di quanto il ministro aveva trasmesso. Ad oggi non si sa nulla rispetto al futuro di una delle più importanti autorità portuali italiane. Per questo abbiamo chiesto che il ministro Giovannini venga urgentemente a informare la Camera dei Deputati sul caso e sul caos da lui stesso prodotto. Sarebbe gravissimo – conclude Lollobrigida – che il ministero, in violazione della norma di riferimento per la nomina delle autorità portuali, scegliesse strade differenti da quelle di autorevoli nomine concordate con le due Regioni competenti”.

Condividi