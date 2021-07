DDL Zan, Lollobrigida: mozione per condannare stati in cui omosessualità è reato (video)

“Ci troviamo a dibattere di tecnicismi d’aula per approvare una legge liberticida come il Ddl Zan. Il manifesto di una sinistra che ha tradito gli italiani e, oggi, cerca la sua identità a colpi di slogan, anche a costo di negare la libertà d’espressione e imporre criteri pedagogici. Le discriminazioni vanno combattute, come previsto dalla Costituzione e dalle norme vigenti, ma senza obbligare i cittadini a pensare in un certo modo. Fratelli d’Italia presenterà una mozione in Parlamento per impegnare il governo italiano a chiedere che l’UE condanni apertamente gli Stati che prevedono il reato di omosessualità, punita con il carcere o con la pena di morte”.

Lo ha dichiarato intervenendo a Start su Sky Tg24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.