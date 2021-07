«La nave della ONG francese con quasi 600 immigrati illegali a bordo vada a Marsiglia. L’Italia non è il campo profughi d’Europa e non è una colonia francese o tedesca. È questo il prezzo che deve pagare il governo Draghi per avere il plauso dell’Europa? Farsi trattare come dei servi?».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito alla notizia della nave Ocean Viking che ha chiesto all’Italia un porto dove sbarcare 572 persone.