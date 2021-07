Lombardia, Mazzali: bene Regione su abbattimenti piccione come avevo chiesto nel 2019, ma numero troppo esiguo

“Bene Regione Lombardia, ma bisogna avere più coraggio nella lotta ai piccioni. Già a novembre 2019 avevo presentato un’interrogazione proprio su questo problema, suggerendo di attuare il controllo del piccione con l’ausilio del prelievo in deroga in attività di caccia nella stagione seguente. Bene l’assessore Fabio Rolfi che anche quest’anno autorizza il controllo mediante abbattimento del colombo di città, dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 su tutto il territorio regionale, ma gli chiedo più coraggio nell’affrontare tutti gli invasivi. È un passo avanti, ma non basta. E’ troppo esiguo, infatti, il numero massimo di 20.000 capi prelevabili e di 800 cacciatori autorizzabili al controllo della specie. E sarebbe auspicabile fare un piano quinquennale, come ha fatto la Regione Emilia Romagna, in modo da snellire le procedure e rendere più efficace il provvedimento. Siamo sulla strada giusta, ma bisogna incidere di più”.

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.