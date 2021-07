Trasporti, Prisco: da Ministro Giovannini metodo sbagliato su nomina Presidente autorità portuale

“La nomina dell’Ammiraglio Pettorino a Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è una decisione gravissima, non per il nome ma per il metodo, che il Ministro Giovannini assume senza accordo con le Regioni interessate. Dopo il pasticcio che il Ministro ha combinato sui curricula inviati alle Camere e cestinati dal PD e dopo che il suo tergiversare ha tenuto bloccato il sistema portuale per mesi, ora arriva una decisione presa senza accordo con le Regioni Marche e Abruzzo e che fa venire meno il rispetto istituzionale nei confronti delle istituzioni territoriali. Fratelli d’Italia chiederà al Ministro di venire a spiegare l’accaduto sia in Parlamento che nella commissione competente che ha votato il nome da lui indicato. Nome che ora si scopre evidentemente superato”.

Lo dichiara Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d’Italia e commissario regionale FDI Marche.