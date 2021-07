Covid, Donzelli: discoteche pagano incapacità Governo

“Ad oggi non vi è ancora una data precisa per la riapertura delle discoteche, settore che continua a pagare cara l’incapacità del governo. Il tempo utile per poter predisporre adeguati protocolli di sicurezza per questo settore non è mancato, però è più facile tenere tutto chiuso, disinteressandosi delle problematiche economiche che hanno falcidiato migliaia di imprenditori del comparto. Il controsenso di questo modo di agire appare ancora più intollerabile se poi si assiste allo svolgimento di rave illegali che durano giorni e dove nessuna misura di sicurezza viene rispettata”.

Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione L’Aria che Tira in onda sul La7.