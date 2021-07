Rdc, Lollobrigida: strumento da ripensare, usare soldi per taglio tasse imprese e lavoratori

“In Umbria il 26,7% di percettori del Reddito di cittadinanza non aveva il diritto di ottenere il sussidio. Un dato, quello emerso dalle verifiche di Inps Umbria, che conferma come questo strumento vada immediatamente ripensato. In una sola regione italiana sono oltre 6 i milioni di euro da recuperare perché finiti nelle mani di chi non ne aveva diritto. I soldi pubblici non possono essere sprecati in questo modo. Non bastano più le promesse di controlli incrociati per evitare simili casi. Fratelli d’Italia chiede che i miliardi destinati al Reddito di cittadinanza vengano impiegati per tagliare le tasse a imprese e lavoratori”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.