Zaki, Ferro: anche Governo ha espresso perplessità su efficacia per liberazione

“Fratelli d’Italia si asterrà sul conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, ritenendo questa mozione controproducente, se non addirittura deleteria, ai fini della sua liberazione. Questa linea trova riscontro anche nelle posizioni del governo, laddove anche la viceministra Sereni ha espresso il timore che questa azione possa venire letta dall’Egitto come un atto di forza da parte del governo italiano, causando possibili effetti negativi sul rilascio di Zaki. Nel condannare fermamente la mancanza di contraddittorio del tribunale egiziano e le inaccettabili violenze perpetrate contro lo studente, riteniamo più corretto che vengano portate avanti azioni diplomatiche discrete ed efficaci e non manovre di puro marketing politico, così da giungere nel minor tempo possibile alla tanto attesa liberazione di Patrick Zaki”.



Lo dichiara il deputato e vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla mozione per il riconoscimento della cittadinanza a Patrick Zaki.