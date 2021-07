“Grande soddisfazione per la sentenza della Cassazione che assolve Gianni Alemanno e ribalta la decisione dei giudici della Corte d’Appello. Appariva sinceramente inverosimile che Alemanno potesse essere stato corrotto in assenza di corruttori, considerato che la stessa Cassazione in precedenza aveva derubricato il fatto al meno rilevante ‘traffico di influenze’, su cui auspico possa dimostrare la sua innocenza”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.