Diritti tv, Butti: apertura istruttoria è atto dovuto

“Riteniamo che l’apertura dell’istruttoria dell’Antitrust volta ad accertare l’esistenza di problematiche per i consumatori nella fruizione del campionato di calcio di Serie A che inizia il prossimo 22 agosto, fosse un atto dovuto. In questa direzione, indossando esclusivamente i panni del consumatore, abbiamo lavorato sollevando per primi il problema in sede istituzionale, anche durante l’audizione del Segretario Generale Agcm presso la commissione Tlc della Camera lo scorso 16 giugno. Aspettiamo con fiducia le conclusioni dell’istruttoria, affinché questa avvenga in tempi compatibili con l’inizio della competizione”.

Lo dichiara Alessio Butti, deputato e responsabile Tlc di Fratelli d’Italia.