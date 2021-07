Equo compenso, Meloni: ci auguriamo che proposta legge di Fdi sia approvata con ampio consenso, è tassello per difendere mondo professionisti

“Il ruolo dei professionisti è fondamentale per l’Italia e da tempo Fratelli d’Italia è al loro fianco per difendere un modello sociale, economico e culturale unico in Europa. La proposta di legge di FdI sull’equo compenso per le prestazioni professionali arrivata oggi nell’Aula della Camera è solo un tassello del grande lavoro che stiamo portando avanti da mesi in Parlamento e nelle Regioni per dare risposte ad un mondo che rappresenta un valore aggiunto per l’economia nazionale, sia in termini di Pil che di servizi erogati ai cittadini. Milioni lavoratori che in questa pandemia hanno pagato un prezzo altissimo, che sono stati dimenticati dal Governo e che è necessario tutelare. Con questa proposta vogliamo sancire due principi: la prestazione d’opera intellettuale va salvata dalla speculazione massiva e va remunerata in modo consono alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Una proposta frutto di un ampio confronto con le categorie e le forze politiche che ci auguriamo possa essere approvata con il più ampio consenso”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.