Rdc, Lollobrigida: non serve a creare lavoro, basta sperperare soldi italiani

“Ha ragione il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ad affermare che il Reddito di cittadinanza non funziona e rischia di trasformarsi in una pensione a vita. Non solo troppo spesso il Rdc va a chi non ne ha diritto ma spinge i percettori a rifiutare posti di lavoro anche da 1.300 euro al mese, mettendo in difficoltà tutto il comparto del lavoro stagionale. Da tempo Fratelli d’Italia si batte contro questo insensato provvedimento che, come ha ammesso lo stesso presidente dell’Inps Pasquale Tridico, non è servito a creare occupazione. Ancora una volta chiediamo al governo di ripensare il Reddito di cittadinanza per usare quelle risorse in sostegno di famiglie e imprese, tagliando le tasse. Basta sperperare in questo modo i soldi degli italiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.