Scuola, Fdi a Bianchi: educazione sessuale è competenza di genitori e famiglie

“Il ministro dell’Istruzione Bianchi dice che “è ora di andare avanti” sull’educazione sessuale e che “dobbiamo educare agli affetti e in questo ricade anche il sesso”. Noi crediamo invece che questi siano temi di cui non si devono occupare né Bianchi, né il Ministero perché di esclusiva competenza dei genitori e delle famiglie. Il compito del Ministro e del Ministero è lavorare affinché la scuola riparta in sicurezza, venga scongiurato l’incubo della Dad e risolti i problemi strutturali del sistema scolastico. Gli affetti e il sesso non sono di sua competenza perché su questo fronte il primato educativo è della famiglia. Siamo, invece, favorevoli al ritorno dell’educazione civica, materia già reintrodotta con una legge in questa legislatura e dove sono contemplati, oltre ai temi istituzionali, anche la difesa dell’ambiente e il rispetto degli animali”.



Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti ed Ella Carmela Bucalo, responsabili Istruzione e Scuola di FdI.