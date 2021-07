Sostegni Bis, Lollobrigida: bene approvazione emendamento per sicurezza impianti sci. Previsto contributo anche per comuni Stresa e Omegna

“Soddisfazione per l’approvazione in commissione Bilancio di un emendamento a mia firma al decreto Sostegni bis, che prevede una serie di interventi in supporto a comprensori e aree sciistiche a carattere locale della nostra Nazione. Parliamo di una delle categorie produttive italiane più colpite dalle misure adottate per il contenimento della pandemia e che adesso, dopo il sì all’emendamento, potranno contare su un aumento di 30 milioni di euro del fondo dedicato. Risorse che verranno destinate a interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Una misura che assume un significato ancor più importante alla luce della tragedia della funivia del Mottarone che ancora oggi ci addolora profondamente. E un contributo di 0,5 milioni di euro sarà destinato proprio ai Comuni di Stresa e di Omegna per far fronte alle esigenze connesse all’incidente, e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere e di ristorazione e bar”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.