Toscana, Torselli: il PD respinge la mozione a sostegno della legge nazionale per ricostituzione della forestale. Dimentica che siamo la regione dello scandalo Keu

“Le scellerate scelte del Governo Renzi vengono pagate ancora oggi dagli italiani! Il politico di Rignano quando non è stato in grado di prendere decisioni, anziché riformare dei settori, ha preferito tagliarli con l’accetta. E’ andata così con le Province e con il Corpo forestale. Oggi, in Consiglio regionale, la maggioranza ha bocciato la nostra mozione affinché la Toscana, così come hanno già fatto altre Regioni, si facesse sostenitrice della proposta di legge di ricostituzione del Corpo forestale che è già stata depositata in Parlamento e presentata, tra gli altri, dal Senatore FdI Luca de Carlo. Siamo consapevoli che servisse una riorganizzazione di questa forza di polizia, ma non serviva una abolizione in toto del Corpo, bensì una sua riforma puntuale. Adesso ci troviamo senza forze dell’ordine che si occupino della sola tutela ambientale, ed è inaccettabile in un Paese come il nostro: ricco di bellezze naturali e dove i reati ambientali la fanno da padrona. E’ ancora più grave che la proposta, portata avanti da Fratelli d’Italia in tutti i Consigli regionali, sia stata bocciata proprio in Toscana. La nostra Regione è ricca di patrimoni ambientali: ci sono ben tre parchi nazionali e sito patrimonio Unesco – la Val d’Orcia -, oltre a numerosi luoghi di pregio. La Toscana, inoltre, è salita agli onori delle cronache per uno scandalo ambientale senza precedenti. Noi non ci siamo dimenticati che sotto la Strada regionale 429 sono state sepolte oltre 8 mila tonnellate di Keu tossico e che la Procura sta trovando altri siti in cui è stato smaltito lo scarto nocivo dell’industria conciaria. Speravamo che dopo la pessima figura fatta dal Pd toscano, che bocciò la nostra proposta di istituire una commissione permanente sulle infiltrazioni mafiose appena 24 ore prima lo scoppio dell’inchiesta Keu, il partito guidato da Letta avesse imparato qualcosa. Invece non è così! E’ vergognoso che la maggioranza a capo della nostra Regione continui a essere arrogante e supponente nonostante i palesi disastri di cui è responsabile”.

Così in una nota Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.