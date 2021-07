Alemanno, Rampelli: felice per assoluzione da accusa di corruzione

“Per quella generazione che ha combattuto il malaffare ed è sopravvissuta alle violenze degli anni di piombo, questa è la sentenza più importante. L’accusa di corruzione, insieme a quella surreale da ‘romanzo criminale’ che infangò Roma, ‘Mafia Capitale’, bruciavano i cuori di ognuno di noi e hanno prodotto enorme sofferenza in Gianni Alemanno. Ora anche questa accusa è crollata. Siamo contenti che là dove un certo tipo di magistratura ha distrutto la reputazione di uno di noi, oltretutto favorendo l’avvento del Movimento 5 Stelle, ce ne sia stata un’altra che ha ripristinato la verità.

A Gianni Alemanno le felicitazioni per questo momento che lo riabilita pur non avendone mai cancellato la reputazione”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.