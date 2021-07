Dl Sostegni bis, Fdi: Grazie a noi maggiore tutela turisti e strutture ricettive Roma

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento di Fratelli d’Italia al DL Sostegni bis che dà la possibilità e le risorse a tutte le regioni italiane di stipulare una polizza assicurativa in grado di rimborsare le spese sanitarie e di prolungamento dell’alloggio presso le strutture ricettive per quei turisti stranieri che dovessero contrarre il COVID -19 durante il loro soggiorno in Italia nel 2021. Con questa norma, già presentata in Regione Liguria dal nostro Assessore al turismo Gianni Berrino, Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta l’attenzione riservata al mondo del turismo e ai problemi reali di tutte quelle aziende che lavorano nel comparto. È da azioni come questa che si garantiscono e si incentivano i flussi turistici nella nostra Nazione. Non è più il momento dell’emergenza: dobbiamo essere in grado di gestire le problematiche determinate dalla pandemia e questo emendamento va proprio in questa direzione, tutelando turisti e strutture ricettive”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Riccardo Zucconi, capogruppo FDI in commissione Attività produttive, commercio e turismo e primo firmatario dell’emendamento, e Gianluca Caramanna, Responsabile nazionale del Dipartimento Turismo