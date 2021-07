Immigrazione, Meloni: blocco navale unica soluzione possibile per fermare partenze e morti in mare

«Non si fermano gli sbarchi in Sicilia: proprio in queste ore è arrivata ad Augusta la nave Ocean Viking con a bordo 572 migranti. Con la scellerata politica immigrazionista del Ministro Lamorgese – promossa da sinistra e M5S – l’Italia rischia di diventare un mega centro di accoglienza. Il blocco navale è l’unica soluzione in grado di fermare le partenze e le morti in mare, ma questa sinistra e questa Europa restano sorde e inermi. Difendere i confini, significa anche difendere la sicurezza degli italiani».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.