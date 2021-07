Migranti, Varchi: continuano sbarchi grazie a politiche fallimentari ministro Lamorgese

“Continuano senza sosta gli sbarchi in Sicilia, stamattina al porto di Augusta è approdata la nave Ocean Viking di Sos Mediterranée con 572 migranti, a Pozzallo ne stanno arrivando 148 su nave ‘Fiorillo’ e a Lampedusa la scorsa notte sono sbarcati 14 tunisini.Grazie alle politiche fallimentari del ministro Lamorgese l’Italia rischia di diventare un mega centro di accoglienza. Tutto questo è inaccettabile. Fratelli d’Italia non smettera’ di chiedere l’immediata attuazione del blocco navale, l’istituzione degli hotspot in Nord Africa, per valutare chi ha diritto all’asilo, una equa distribuzione nei Paesi Ue e il rimpatrio dei clandestini. Solo cosi’ potremmo fermare questa invasione incontrollata, la tratta di esseri umani e le morti in mare che ci addolorano enormemente”.



Così in una nota il deputato e capogruppo in commissione giustizia alla Camera di Fratelli d’Italia Carolina Varchi.

