Porti, Lollobrigida: su autorità portuale Ancona gigantesco errore Governo

“L’Autorità portuale di Ancona riceverà solo 20 milioni di euro, quanto chiesto dalla stessa Authority, mentre, per fare un esempio, per Trieste le risorse saranno di 409 milioni di euro. Quanto accaduto non solo è gravissimo ma dimostra il gigantesco errore del governo, che per un anno ha lasciato questo importante organismo senza una guida autorevole. Questi disastri portano la firma del Pd e dell’ex ministro Paola De Micheli e, oggi, Giovannini riesce a fare peggio del suo predecessore. Fratelli d’Italia continuerà a chiedere discontinuità nella gestione di questa Autorità. Bene ha fatto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a chiedere un incontro urgente al ministero dei Trasporti per cercare di destinare più risorse anche attraverso il Pnrr”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.