Rai, Mollicone: Fuortes Ad? Ottima notizia per Opera di Roma. Ora selezione nazionale per Sovrintendente.

“Crediamo che la notizia di Fuortes AD Rai sarà festeggiata dai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma dove saremo stasera in un’ assemblea dei lavoratori. Ora è necessario attivare un bando nazionale per la selezione del nuovo Sovrintendente. La gestione dell’Opera non è stata positiva. Sulla Rai, senza pregiudizi, valuteremo il piano industriale del nuovo AD in commissione di Vigilanza Rai.”



Così il Responsabile Cultura di FDI e commissario di Vigilanza Rai, deputato Federico Mollicone.

