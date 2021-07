Sostegni Bis, Silvestroni: grazie a nostro emendamento Roma torna Capitale

“Grazie a Fratelli d’italia Roma torna ad avere il ruolo di Capitale. Aumenta di 10 milioni di euro e arriva a 60 milioni la dotazione del Fondo del ministero del Turismo destinato all’erogazione di contributi per le città d’arte, con il vincolo che siano destinati a Roma Capitale. Il vincolo di destinazione per i 10 milioni di euro alla città, grazie ad un emendamento di Fratelli d’Italia al dl Sostegni Bis, a prima firma Giorgia Meloni, rappresenta l’impegno e la coerenza di un partito volto a valorizzare l’immenso patrimonio artistico e monumentale di Roma. Ora ci auguriamo che questo emendamento approvato in commissione Bilancio spinga il governo a dotare Roma di fondi straordinari e ad attuare quanto prima un piano strategico per l’organizzazione e la realizzazione del Giubileo del 2025”.



Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.