Sport, Rampelli: in bocca al lupo a Berrettini e alla nazionale di calcio

“Oggi sarà una giornata magica per lo sport italiano.

A Wimbledon con la finale del torneo del Grande Slam che vedrà in campo per la prima volta nella storia un tennista azzurro, Matteo Berrettini. A Wembley con la nazionale di calcio di Mancini che affronterà nella finale Euro 2020 l’Inghilterra, per conquistare un titolo che manca dal 1968.

Ai nostri azzurri e allo sport italiano un grande in bocca al lupo, ricordando che battersi con gloria è già una vittoria. Che siano incontri senza risparmio d’energie, interpretati col cuore oltre che con la tecnica, onorando i valori dello sport con la competizione leale, la grinta e l’amore verso i colori azzurri che si andranno a rappresentare. Domani l’ego faccia un passo indietro e ci si senta tutti, atleti e tifosi, una grande comunità”.

È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.