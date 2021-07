Alitalia, Silvestroni: il Governo deve tutelare interesse nazionale

“Il ministro Giovannini ha dichiarato che l’Unione Europea sta definendo gli ultimi dettagli e che a giorni arriverà l’annuncio finale per Alitalia. Come sempre, siamo ai comodi degli altri e aspettiamo la sentenza dell’UE per conoscere il destino della nostra compagnia di trasporto aereo nazionale. Solo se il governo ha deciso davvero di tutelare l’interesse della Nazione e se saranno stati tutelati tutti gli asset strategici del nostro trasporto aereo e il brand Alitalia rimarrà saldo al suo posto sarà stata una buona trattativa. Dopo l’atteso annuncio da parte dell’UE, mi aspetto che il Ministro Giovannini venga in Parlamento a svelare i dettagli di questa trattativa riservata con l’Europa per renderla trasparente a tutti gli italiani. Chiarezza e tempestività: ne va della reputazione della Nazione. È in gioco il futuro di migliaia di lavoratori e di famiglie italiane”.

Lo dichiara Marco Silvestroni, Capogruppo FDI alla Commissione Trasporti a Montecitorio.