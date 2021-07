DL Sostegni Bis, Trancassini: fiducia? Non siamo comparse ma attori

“Non siamo qui per fare le comparse e chiediamo di lasciare che il nostro ruolo rimanga quello di attore. Alla prova dei fatti, invece, abbiamo assistito all’ostruzionismo che la maggioranza si è fatta da sola, con pause lunghissime e continui rinvii per evitare di confrontarsi e rischiare di dividersi e andare in pezzi. Si comprime la discussione e si chiede la fiducia non tanto per silenziare il Parlamento, ma per silenziare sé stessa”.



Così Paolo Trancassini, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio intervenendo in Aula alla Camera.