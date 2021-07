Antimafia, Ferro: scomparsa presidente maxi processo Giordano grave lutto

“È venuto a mancare Alfonso Giordano, presidente del maxi processo di Palermo: 19 ergastoli e 2665 anni di galera inflitti nel 1987 nel più grande processo mai celebrato contro la mafia. Ricordate Alfonso Giordano, significa ricordare un magistrato leale e fedele allo Stato che non si è tirato indietro quando si doveva lottare contro la mafia che uccideva senza esitare. Prima di Giordano, altri si erano tirati indietro, non lui. Sembra un’altra epoca, quella dolorosa dei morti ammazzati a decine e che avrebbe portato come reazione per le condanne alla stagione dele stragi. Eppure, uomini come Giordano, fedeli alla Costituzione e alla Democrazia, hanno fatto la loro parte, rischiando e hanno lavorato in silenzio. È giusto ricordarlo, è ancora più giusto prendere la sua figura e il suo lavoro ad esempio”.

Così la deputata Wanda Ferro parlamentare della commissione Antimafia