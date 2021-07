Migranti, Rampelli: fermare mattanza nel mediterraneo centrale

“A conferma di quanto sia emergenziale il tema dei migranti in Italia, non bastano gli sbarchi triplicati sulle coste italiane rispetto al 2020 ma quanto emerge dal rapporto dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni rende la situazione ancor più drammatica. ‘Nei primi sei mesi di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2020, è più che raddoppiato il numero di migranti e rifugiati morti durante il tentativo di raggiungere l’Europa via mare’.

Un aumento del 56%, con la rotta del Mediterraneo centrale tra Libia e Italia che risulta la più mortale con 741 vittime accertate.

Si tratta solo di morti accertate, ben consapevoli che il numero andrebbe moltiplicato per 10 per quel che riguarda gli annegamenti non certificati ma che tutte le organizzazioni internazionali sanno esistere.

Barconi naufragati con migliaia di persone annegate, corpi di mamme incinte e bambini. Fermare questa mattanza. Corridoi del mare trasformati in una carneficina dove la responsabilità è della comunità internazionale, che dovrebbe intervenire per impedire la partenza dalle coste libiche dei barconi della morte. Regolamentare i flussi a monte, spezzando la catena che lega gli scafisti alle organizzazioni criminali utili ad alimentare le attività illecite. Attivare accordi bilaterali con la Libia, politiche di cooperazione per creare sviluppo e occupazione in Africa. E’ l’unica maniera per salvare vite umane, il resto è solo colpevole ipocrisia e gli ipocriti sono complici quasi come gli assassini”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.