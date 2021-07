“Mentre la discussione sul ddl Zan procede imperterrita ci sono persone che non hanno ancora ricevuto i ristori per i danni subiti durante il lockdown. La verità è che le persone si sentono già tutelate dalle norme contenute nel nostro ordinamento dai reati di odio, violenza e discriminazioni e il ddl Zan è solo un modo da parte della sinistra per tarpare le ali a chi non la pensa come loro”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo in discussione sul ddl Zan.

Condividi