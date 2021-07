Pnrr, Acquaroli: occasione per ridiscutere modello sanitario

“Il PNRR deve essere l’occasione per ridiscutere il nostro modello sanitario ridistribuendo i servizi sui territori e garantendo a tutti i cittadini adeguata assistenza e accessibilità. Dovremo essere in grado di individuare le priorità, coinvolgendo le regioni che meglio conoscono il territorio e le loro necessità. La sanità deve essere il primo investimento sviluppando una programmazione basata sulle tecnologie e costruendo un migliore sistema di rete perché non sempre nel nostro paese abbiamo strutture adeguate”.



Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, intervenendo al convegno “PNRR e Sanità: un’opportunità di sviluppo o un’occasione persa?”, organizzato a Roma da Fratelli d’Italia.