Pnrr, Fidanza: in piena attuazione piano tornano regole pre-pandemia

“Le preoccupazioni che si erano create per il Mes le abbiamo ritrovate nel Next generation Eu. Dal 1 gennaio 2023, proprio mentre siamo chiamati ad attuare le riforme e gli investimenti del PNRR, torneranno in vigore le regole pre-pandemia, le cosiddette regole del Patto di stabilità. Nel pieno dello sforzo del ripagamento del debito, torneranno quelle tagliole che potrebbero portare all’interruzione dell’erogazione delle tranches del Recovery fund. FdI chiede con forza la modifica di queste regole: con una Europa delle austerità anche nel dopo pandemia, le nazioni più indebitate, come l’Italia, rischiano di vedere vanificato il loro percorso di ripresa”.

Così il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza, intervenendo in collegamento da Bruxelles al convegno “PNRR e Sanità: un’opportunità di sviluppo o un’occasione persa?”, organizzato a Roma da Fratelli d’Italia.