Pnrr, Gemmato: insoddisfatti da risorse destinate a sanità

“L’iter di approvazione del PNRR è stato turbolento ed il testo è stato consegnato alle forze parlamentari solo qualche ora prima di essere licenziato senza dare la possibilità di studiarlo e analizzarlo, esautorando sostanzialmente il ruolo del Parlamento. Non siamo soddisfatti delle risorse messe a disposizione della sanità: su 200 miliardi solo il 7% è destinato al comparto. Questo conferma l’incapacità di questo governo di formulare un serio piano strutturale per il rilancio di uno dei settori che si è dimostrato essere fondamentale per fronteggiare e superare la crisi pandemica”.

Così Marcello Gemmato, deputato e responsabile del Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia intervenendo al convegno “PNRR e Sanità: un’opportunità di sviluppo o un’occasione persa?”, organizzato a Roma da FDI.