Accordi Libia, Rampelli: sinistra vs sinistra, chi ha fatto quegli accordi?

“Troviamo quanto meno singolare che tutta la sinistra oggi si dichiari contro il finanziamento della missione di cooperazione con la Guardia Costiera Libica. Pur facendo il massimo sforzo di memoria, non ricordo che sia stato un governo di centrodestra a sottoscriverlo ma governi presieduti da Gentiloni, Letta e Renzi. Oggi a sinistra si reclama l’affidamento della gestione degli accordi all’Ue. Come se l’Ue sulle politiche migratorie sia stata mai in grado di risolvere un problema. Il fallimento delle politiche di contenimento del traffico degli esseri umani è il fallimento dell’Ue per antonomasia. L’Unione europea non è la cura ma il problema che peggiora il male”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.