DL Sostegni Bis, Meloni: tutti i partiti che sostengono Draghi bocciano Odg Fdi per riapertura discoteche in sicurezza, è incomprensibile

«Incomprensibile bocciatura alla Camera dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia al decreto sostegni bis che chiedeva la riapertura immediata e in sicurezza delle discoteche. Tutti i partiti che sostengono il Governo Draghi, compresi quelli di centrodestra che hanno sempre detto di voler aiutare questo comparto, hanno votato contro la nostra proposta che avrebbe consentito la ripartenza di un settore allo stremo, il primo a chiudere e l’unico a non aver ancora riaperto. Il Governo dia una risposta immediata a migliaia di lavoratori e operatori in ginocchio, che chiedono solo di poter vivere del loro lavoro e non dei sussidi dello Stato».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.