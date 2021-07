Rai: oggi conferenza stampa Fdi

Oggi, giovedì 15 luglio, alle ore 15 in via della Scrofa 43, Fratelli d’Italia terrà una conferenza stampa sul rinnovo del Cda Rai. Partecipano i vicepresidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Fabio Rampelli e i capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.

Nota per la stampa

L’ingresso nei locali di via della Scrofa 43 avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza. Per agevolare il lavoro dei colleghi giornalisti, la conferenza verrà trasmessa in diretta sui canali social e Youtube ufficiali di Fratelli d’Italia.