Domenica sera alle 20 webinar con i circoli e i promotori di FdI in tutto il mondo

Mentre continuano a crescere le adesioni e si aprono nuovi circoli di Fratelli d’Italia nel mondo (la prossima settimana si battezzerà quello della Svizzera Italiana nel Canton Ticino), per domenica prossima, 18 luglio, è stata convocata dal responsabile del dipartimento Italiani nel Mondo, on. Roberto Menia, un’assemblea che metterà a confronto i nostri rappresentanti da ogni continente: l’orario, le 20 della sera italiana, consentirà di unire gli europei con gli americani della west coast dove non sarà ancora ora di pranzo, fino agli australiani dove sarà già il mattino del lunedì.

Saranno in collegamento oltre 40 paesi, la metà dei quali europei (Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Scandinavia e Baltici, Polonia, Romania, Ungheria, Bulgaria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Croazia, Grecia, Malta, Cipro, Irlanda, Ucraina, Russia), e poi americani (USA, Canada, Messico, Repubblica Dominicana, Panama, Argentina, Brasile, Uruguay, Perù, Venezuela, Colombia), asiatici (Cina, Giappone, Thailandia, Filippine, Hong Kong, Singapore), africani (Marocco, Tunisia, Kenia) e infine dall’Oceania (Australia e Nuova Zelanda).

La riunione aperta è aperta ai presidenti dei circoli di Fratelli d’Italia all’estero, ai delegati nazionali dei Comitati Tricolori per gli italiani nel mondo, ai promotori di FdI nei paesi in cui i circoli sono ancora in via di formazione, ai presidenti dei Comites e rappresentanti d’area nel CGIE.

All’ordine del giorno le prossime elezioni dei Comites (i parlamentini che rappresentano le comunità italiane stanziate all’interno delle circoscrizioni consolari): è ormai di fatto tramontata l’ipotesi di un rinvio di alcuni mesi e si voterà per la loro elezione il prossimo 3 dicembre. Lo si farà con le regole del 2014, per cui tutte le procedure (raccolta firme, candidature, presentazione liste) saranno da compiere dal 3 settembre, mentre già ora gli italiani all’estero che intendono partecipare al voto dovranno esprimere la loro opzione per iscriversi a votare.

L’assemblea sarà utile per fornire tutte le indicazioni in proposito, oltre ad informazioni, disposizioni e consigli tecnici.

Sarà l’occasione anche per la presentazione in anteprima del nuovo spazio di FdI nel mondo che si aprirà dalla settimana prossima sul sito nazionale del partito.

Eventuali interessati e non convocati possono fare richiesta del link per collegarsi scrivendo a [email protected]