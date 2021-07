Giustizia, Varchi: infrazione Ue impone accelerazione della riforma magistratura onoraria

“Oggi la Corte Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia in quanto la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non è pienamente conforme al diritto del lavoro dell’Ue e, con l’entrata in vigore della Legge Orlando prevista per il 16 agosto prossimo, rischiamo una precarizzazione di questa categoria che è particolarmente funzionale alla giustizia nazionale, poiché smaltisce gran parte dei ruoli. La Corte di Giustizia europea ha già riconosciuto agli stessi magistrati lo status di giudici europei e lavoratori subordinati a tempo determinato. Ma, nonostante le parole della maggioranza che si è sempre dichiarata dalla parte dei giudici onorari, dal governo abbiamo visto solo perdite di tempo, i lavori al Senato si sono fermati. Fratelli d’Italia è molto preoccupata per l’incombere del regime transitorio ad agosto e non vorremmo che l’intendimento non dichiarato del Governo sia quello di procedere al differimento dell’entrata in vigore della legge Orlando. L’Europa chiede all’Italia uno sforzo importante di riforme della giustizia: anche la vertenza della magistratura onoraria va risolta adesso, senza ulteriore indugio”.



Così Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo della commissione Giustizia, durante l’interrogazione odierna al sottosegretario Francesco Paolo Sisto.