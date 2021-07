«Solidarietà a Germania, Belgio e Olanda per la devastante alluvione che ha causato gravi danni e la morte di oltre 100 persone. Seguo con apprensione gli aggiornamenti. Una preghiera per le vittime, i dispersi e per tutti coloro che si stanno adoperando per fornire soccorsi».

Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party), Giorgia Meloni.