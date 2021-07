Covid, Bignami: commissione inchiesta su pandemia è farsa (video)

“La Commissione di inchiesta sulla pandemia che la Camera si appresta a varare è semplicemente una farsa. A seguito delle modifiche apportate dalle forze di maggioranza sarà infatti preclusa alla Commissione qualsiasi indagine sui fatti avvenuti in Italia dopo il 30 gennaio 2020. Un vero e proprio insabbiamento realizzato per impedire che si faccia luce su fatti centrali avvenuti negli ultimi 18 mesi: perché il piano pandemico non fu mai aggiornato, perché non è stato attivato, perché il Capo di Gabinetto di Speranza incontrò Guerra per parlare del ritiro del report di Zambon, perché Guerra parla di D’Alema nelle sue e-mail, perché Speranza fin dall’inizio si preoccupa delle reazioni della Cina e molti altri fatti che senza una Commissione di inchiesta vera rimarranno senza risposta. È inaccettabile e Fratelli d’Italia farà tutto il possibile in Aula per impedire questa farsa”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.