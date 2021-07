Covid, Donzelli: Pd è alla disperazione

Per loro Lollobrigida no vax nonostante sia vaccinato

“Trovo surreali e ridicole le polemiche del PD contro il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida che viene tacciato strumentalmente di essere un ‘No vax’ nonostante sia vaccinato. Oramai il PD è alla disperazione e non sa più a cosa attaccarsi per cercare di recuperare quel consenso perso con scelte politiche assurde. Mentre alza polveroni inutili contro Fratelli d’Italia, il PD continua con proposte che vanno contro la Costituzione come quella di Marco Miccoli che chiede di non far votare chi non è vaccinato. Anche in politica, come nella vita, un po’ di buon senso in più può essere utile a far recuperare quella credibilità persa”.

Lo dichiara Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.