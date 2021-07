Covid, Rizzetto: se maggioranza vuole obbligo vaccinale lo proponga

“Le parole del capogruppo Lollobrigida, oggetto di ampia discussione in queste ore, sollevano un tema importante e quindi hanno il merito di portarlo all’attenzione; se la maggioranza quindi volesse mai decidere, allora decida e proponga l’obbligo vaccinale senza bypassare il problema attraverso l’uso del green pass. In questo caso ci sarebbe un importante dibattito parlamentare senza quindi creare l’ennesimo caos basato su sole anticipazioni giornalistiche. Di certo FdI non può essere tacciata di posizioni no vax, Lollobrigida ha espresso un suo pensiero sui benefici agli under 40, confutabile o meno. In sintesi, riteniamo che sia corretto un dibattito con la Scienza ed i medici, di cui ci fidiamo, non sicuramente accettabile prendere lezioni da alcuni esponenti della maggioranza e da altrettanti coordinatori regionali di partiti il cui probabile scopo è quello di cavalcare notizie con un fine abbastanza chiaro. Lollobrigida (e pure il sottoscritto, volentieri ed ho 46 anni) è vaccinato, non mi pare che, ad esempio, a livello locale (FVG) tutti gli esponenti politici di spicco di Forza Italia lo siano”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto.