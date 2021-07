FdI, Ferro: Ingresso Malan conferma nostra attrattività e coerenza

“L’esperienza e la capacità di Lucio Malan si tradurranno in un contributo importante per tutto il partito e in nuove energie per portare avanti le tante battaglie che da sempre conduciamo a difesa degli italiani. La sua adesione conferma la coerenza e l’alta attrattività di Fratelli d’Italia per i tanti che non si ritrovano in questa sgangherata maggioranza arcobaleno a guida Pd e M5S. Benvenuto Lucio Malan e buon lavoro!”.

Così in una nota Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.