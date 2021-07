FdI. La Pietra: adesione Malan è momento significativo per nostro percorso

“Ritengo l’adesione di Lucio Malan al nostro partito un momento significativo del nostro percorso, perché dimostra come Fratelli d’Italia sia sempre più attrattivo, non solo per la Destra italiana, ma anche per quel mondo moderato, che grazie alla coerenza politica di Giorgia Meloni, si sente sempre più rappresentato dalle nostre posizioni, tanto nella politica italiana che in quella estera. Lucio è una persona preparata con cui in questi anni ho avuto occasione di confrontarmi e ritengo che il suo apporto al nostro lavoro sarà un ulteriore passo in avanti. Benvenuto”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.