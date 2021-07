‘Ndrangheta. Lollobrigida: Plauso a inquirenti e a Klaus Davi per individuazione presunti autori tentato omicidio benestare

“Un plauso alla Squadra mobile di Reggio Calabria per l’arresto di due persone considerate responsabili del tentato omicidio di Giorgio Benestare, indicato come già esponente di spicco della cosca De Stefano-Tegano. E un plauso al giornalista e massmediologo Klaus Davi per l’ottimo lavoro d’inchiesta che da tempo svolge nella lotta alla criminalità e che ha contribuito all’individuazione dei presunti responsabili. Un’altra riprova dell’importanza del giornalismo investigativo come strumento prezioso al fianco degli inquirenti”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

