Supplettive. Lollobrigida: Scelta Conte di non candidarsi dignitosa, Letta cerca poltrona

“Non mi è capitato in tre anni di avere motivi per congratularmi con Giuseppe Conte, ma lo faccio ora pubblicamente considerando la sua scelta di non candidarsi dignitosa e coerente. È stato impedito agli italiani di votare per avere un nuovo parlamento e alcuni partiti sono stati protagonisti nel sostenere questa scelta. Semmai è assurdo che il segretario del partito che guidò quel fronte, Enrico Letta, oggi cerchi una poltrona proprio in un collegio delle Politiche. I rischi paventati dal Presidente Mattarella non riguardano forse anche i cittadini della provincia di Siena?”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.