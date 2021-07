Scuola: Grazie a FdI made in Italy negli ITS

“Oggi alla Camera è stato approvato il provvedimento per riorganizzare il sistema scolastico degli istituti tecnici superiori ( ITS), un sistema di istruzione che è rimasto fino ad ora per lo più sconosciuto. Questo tipo di percorso è da considerarsi una grande opportunità per i nostri giovani, così come da tempo lo è in altri Paesi europei, per entrare nel mondo del lavoro facendo interagire la comunità scolastica con il mondo delle imprese e delle regioni.

Siamo molto soddisfatti perché grazie a FdI sono stati inseriti negli ITS anche gli insegnamenti di Alta formazione artistica e artigianale, un modo per valorizzare il made in Italy e per conservare ed esportare le nostre tradizioni artigianali e le nostre eccellenze apprezzate in tutto il mondo”. Lo dichiarano i parlamentari di FdI Paola Frassinetti, responsabile Dipartimento Istruzione e vicepresidente Commissione Cultura della Camera ed Ella Bucalo, responsabile Scuola.